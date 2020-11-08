الحشد ينشئ ساتراً على الحدود العراقية – السعودية يؤمن ثلث مساحة العراق

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الأحد، عن شروعه بإنشاء ساتر استراتيجي على الحدود العراقية السعودية، مشيرا إلى أن الساتر يُعدّ واحداً من أهمّ الحواجز الأمنيّة التي تُقام في العراق كونه يؤمن ثلث مساحة البلد.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي شرعت، بإنشاء ساترٍ ترابيّ يحاذيه خندقٌ على طول الشريط الممتدّ من منفذ عرعر الحدوديّ وصولاً الى ناحية النخيب كمرحلةٍ أولى، على أن تعقبه مراحل أُخَر حسب خطّة عملٍ وُضِعت لهذا الغرض، من أجل زيادة التحصينات الأمنيّة والحيلولة دون وقوع أيّ خرقٍ أمنيّ".

وأوضح أن "الساتر يعد من الأعمال الاستراتيجيّة التي ينفذها اللواء 26 بالحشد الشعبي والذي يهدف إلى تقطيع أوصال الصحراء أمام المجاميع الإرهابيّة وقطع التواصل بين هذه المجاميع في الصحراء الغربيّة، ويُنهي إمكانيّة تواصلها مع صحراء الوسط والجنوب، ويُعدّ واحداً من أهمّ الحواجز الأمنيّة التي تُقام في العراق، لكونه سيُسهم في تأمين صحراء شاسعة تناهز مساحتها ثلث مساحة البلد".

وأشار الحشد إلى أن "طولُ الساتر يبلغ (120 كلم) وارتفاعه (3 أمتار) وعرض قاعدته (4 أمتار) ويبلغ عمقُ الخندق (1.30 م)، وقد بلغت نسبةُ ما تمّ إنجازه من العمل 10% لمسافةٍ تُقدّر بأكثر من (15 كم)".