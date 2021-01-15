الحشد ينجح في قطع الممرات المائية لداعش في مناطق ساخنة بالعراق

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى اليوم الجمعة السيطرة على الممرات المائية لتنظيم داعش في المناطق الساخنة أمنياً.

وقال الناطق الرسمي عن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي صادق جعفر الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان قوات من الوية الحشد الشعبي 23 و24 نفذت عمليات استباقية في محيط نهر العظيم الفاصل بين محافظتي ديالى وصلاح الدين وتمكنت من تدمير زوارق وممرات تستخدمها عناصر داعش للتنقل بين حدود اطراف العظيم وصلاح الدين.

واضاف الحسيني ان العمليات اسفرت عن تدمير وكرين لداعش وتمشيط 15 كم ضمن الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لمنع عناصر داعش من اعادة بناء اوكارها وملاذاتها الخفية في القرى النائية.

وفي السياق ذاته اكد الحسيني شن عمليات تفتيش وتمشيط لضفاف نهر ديالى في مناطق حوض حمرين لقطع طرق التواصل بين داعش عبر شقي نهر ديالى ومنع وصول المؤن والامدادات من مناطق اخرى.

وتتولى الوية الحشد الشعبي الملف الامني للكثير من القواطع الساخنة في ديالى وفي المناطق الحدودية للمحافظة .