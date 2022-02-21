سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد يمنع إحياء "مخابئ الموت" شمالي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-02-21T08:33:12+0000
الحشد يمنع إحياء "مخابئ الموت" شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ اطلقت عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، يوم الاثنين، عمليات امنية شاملة لملاحقة وتدمير اوكار داعش في مناطق شرقي قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال مصدر اعلامي في لواء 51 التابع لعمليات الحشد لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات انطلقت من محورين، الأول مناطق شرقي بيجي وتشمل تدمير وإزالة مخابئ تعمل عناصر داعش على إعادة احيائها وتشمل ادغال واحراش إضافة الى مخابئ مخفية أخرى".

واوضح ان "العمليات انطلقت بمشاركة لواء 51 وفوج التآخي وقوات من عمليات صلاح الدين". 

وبين المصدر ان "العمليات تشمل قطع طرق وممرات داعش في المناطق الوعرة في البعيجي والحاوي والمناطق المحاذية لنهر دجلة"، مشيرا الى ان "المحور الثاني من العمليات في محيط ناحية مكيشيفة وبمشاركة قوات من الحشد لتجريف الجزرات في نهر دجلة ومنع اتخاذها ملاذات ومنطلقات للعناصر الإرهابية".

وتعد مناطق اطراف بيجي وشمالي صلاح الدين بؤرا ساخنة لعناصر ومفارز داعش وتشهد بين الحين والأخر  هجمات وتعرضات إرهابية تستهدف قطعات الامن والحشد الشعبي.

related

ضحايا وجرحى من الحشد باشتباكات مع داعش شرقي صلاح الدين

Date: 2021-12-22 18:17:43
ضحايا وجرحى من الحشد باشتباكات مع داعش شرقي صلاح الدين

داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

Date: 2021-03-06 19:53:51
داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

صلاح الدين.. داعش يهاجم منزل شيخ الأحباب والحشد يتصدى

Date: 2021-08-30 07:25:45
صلاح الدين.. داعش يهاجم منزل شيخ الأحباب والحشد يتصدى

احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

Date: 2020-08-30 04:45:38
احباط محاولة تسلل لداعش جنوب صلاح الدين

سقوط ضحايا من الحشد في هجمات لداعش في ديالى وصلاح الدين

Date: 2020-05-12 11:41:52
سقوط ضحايا من الحشد في هجمات لداعش في ديالى وصلاح الدين

تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

Date: 2021-01-23 20:21:47
تفاصيل هجوم صلاح الدين وحصيلة جديدة

سقوط ضحية من الحشد برصاص داعش في صلاح الدين

Date: 2021-12-18 19:14:46
سقوط ضحية من الحشد برصاص داعش في صلاح الدين

الحشد يفجر زورقاً لـ"داعش" ويمشط عشرات الكيلومترات بين محافظتين

Date: 2022-01-23 12:59:52
الحشد يفجر زورقاً لـ"داعش" ويمشط عشرات الكيلومترات بين محافظتين