الحشد يمنع إحياء "مخابئ الموت" شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ اطلقت عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، يوم الاثنين، عمليات امنية شاملة لملاحقة وتدمير اوكار داعش في مناطق شرقي قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال مصدر اعلامي في لواء 51 التابع لعمليات الحشد لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات انطلقت من محورين، الأول مناطق شرقي بيجي وتشمل تدمير وإزالة مخابئ تعمل عناصر داعش على إعادة احيائها وتشمل ادغال واحراش إضافة الى مخابئ مخفية أخرى".

واوضح ان "العمليات انطلقت بمشاركة لواء 51 وفوج التآخي وقوات من عمليات صلاح الدين".

وبين المصدر ان "العمليات تشمل قطع طرق وممرات داعش في المناطق الوعرة في البعيجي والحاوي والمناطق المحاذية لنهر دجلة"، مشيرا الى ان "المحور الثاني من العمليات في محيط ناحية مكيشيفة وبمشاركة قوات من الحشد لتجريف الجزرات في نهر دجلة ومنع اتخاذها ملاذات ومنطلقات للعناصر الإرهابية".

وتعد مناطق اطراف بيجي وشمالي صلاح الدين بؤرا ساخنة لعناصر ومفارز داعش وتشهد بين الحين والأخر هجمات وتعرضات إرهابية تستهدف قطعات الامن والحشد الشعبي.