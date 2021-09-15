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الحشد يكمن لداعش ويقتل ويصيب أربعة ارهابيين غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T10:21:12+0000
الحشد يكمن لداعش ويقتل ويصيب أربعة ارهابيين غربي العراق

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم الاربعاء، عن قتل عنصر بتنظيم "داعش" وجرح ثلاثة آخرين وتدمير مضافة بكمين محكم في منطقة حوض الكعرة غربي المحافظة.

وقال مصلح، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من حشد محافظة الانبار وحماية T1 واسناد لوائي 17 - 18 من الحشد الشعبي تمكنت من نصب كمين لعدد من عناصر داعش واشتبكوا معهم"، مبيناً أنه "تم قتل عنصر ارهابي وجرح ثلاثة اخرين والسيطرة على دراجة كانت معدة للتفخيخ ودراجة أخرى يستخدمها العدو للاستطلاع اضافة لتدمير مضافة مجهزة حديثا والعثور على عدد من المتفجرات صنعت محلياً".

وأضاف مصلح أن "هذه العملية نوعية ومباغته للعدو، إلا أنه واثناء الاشتباك جرح من الحشد اثنين من مقاتلي الحشد"، مؤكدا "استمرار العمليات النوعية والتنسيق العالي مع مختلف صنوف القوات الامنية لحين انهاء التواجد الارهابي في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار".

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