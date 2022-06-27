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الحشد يكشف أسباب تأجيل"استعراضه العسكري" والكاظمي يضع شرطاً وحيداً لحضوره

Category: أمـن

Date: 2022-06-27T07:59:53+0000
الحشد يكشف أسباب تأجيل"استعراضه العسكري" والكاظمي يضع شرطاً وحيداً لحضوره

شفق نيوز/ كشف مسؤول في رئاسة اركان الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، أسباب تأجيل الاستعراض العسكري لقوات الحشد بذكرى تأسيسها، فيما لفت الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع شرطاً وحيداً لحضوره.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "تأجيل الاستعراض الرسمي للحشد الشعبي بذكرى تأسيسه، يعود لإكمال بعض الإجراءات الفنية، وهذا التأجيل ليس له أية علاقة بأية قضية سياسية او غيرها، بل هو فني بحت، وعلى الاغلب سيكون الاستعراض نهاية الأسبوع الحالي، في معسكر ابو منتظر المحمداوي (معسكر اشرف سابقا) بمحافظة ديالى".

وبين ان "رئاسة اركان الحشد الشعبي وجهت دعوة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحضور الى الاستعراض، لكن الكاظمي اشترط حضوره للاستعراض بعدم الاستعراض بالطيران المسير".

وكان من المقرر إجراء الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي في الرابع والعشرين من شهر حزيران الجاري، إلا أن اسباباً فنية أرجأت ذلك، وفقاً للهيئة.

وأجرى الحشد الشعبي، في (26 / 6 / 2021، استعراضاً عسكرياً في محافظة ديالى، بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي، أن الاستعراض برعاية وحضور الكاظمي، وذلك لمناسبة عيد الحشد السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى.

ولفتت الهيئة، إلى أن هذا الاستعراض هو الأول لقوات الحشد الشعبي، وشاركت فيه قوات مشاة من الحشد والمديريات القتالية والساندة.

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