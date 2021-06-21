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الحشد يكشف تفاصيل قتل امير مفارز داعش شمالي المقدادية

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T18:28:37+0000
الحشد يكشف تفاصيل قتل امير مفارز داعش شمالي المقدادية

شفق نيوز/ كشف مسؤول امني في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، تفاصيل عملية قتل اعتى قيادات تنظيم داعش في ديالى، المسؤول عن تفجير عدة مرافق حيوية واغتيالات وتفخيخ في المحافظة.

وقال مسؤول استخبارات اللواء 24 في الحشد، صباح زيني التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "استخبارات اللواء وعبر متابعة استخبارية استمرت لاربعة ايام، تمكنت من تحديد مكان اعتى قيادات داعش امير مفارز التنظيم شمالي المقدادية الارهابي المدعو (اسامة علي ناحر)".

وبين أنه "عبر عملية نوعية خاطفة شمال شرقي المقدادية، تمكنت الاستخبارات من قتل الارهابي والاستيلاء على سلاحه (m16) ومسدس وجعبة تحوي وثائق سرية لتنظيم داعش".

واكد التميمي ان "ناحر مسؤول عن تفجير مجلس عزاء في المقدادية قبل اربع سنوات، وتفجير كازينو القدس، وسوق حي المعلمين، وقتل شيخ عشيرة بني كعب شمالي المقدادية، اضافة الى قيادة وادارة اغلب الهجمات الارهابية بالعبوات الناسفة والمفخخات في ديالى منذ عهد تنظيم القاعدة الارهابي وصولا الى تنظيم داعش".

واشار الى ان "العملية تمت بالتنسيق مع امر لواء 24 من الحشد الشعبي وقائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي".

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر امني في الحشد الشعبي وكالة شفق نيوز بمقتل قيادي خطير بتنظيم داعش بكمين امني في اطراف قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر ان "قوة من استخبارات اللواء 24 من الحشد الشعبي تمكنت وخلال كمين امني شرقي قضاء المقدادية  من قتل المدعو اسامة الناحر اخطر قيادات تنظيم القاعدة سابقا وابرز قيادات داعش والذي تطارده القوات الامنية منذ سنوات طويلة".

واكد المصدر ان قتل الناحر تم وفق متابعة استخبارية مستفيضة وان قتله يعد ضربة قاصمة لتنظيم داعش في حوض حمرين بديالى.

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