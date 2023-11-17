الحشد يكشف تفاصيل العبوات الغامضة جنوب شرقي كركوك: من زرعها ميتون امنيا

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني في قيادة الحشد، اليوم الجمعة، تفاصيل العبوات الغامضة في اطراف كركوك خلال الأيام الماضية، فيما بيّن أن بقايا (داعش) في محور داقوق "ميتة امنيا".

وقال مسؤول العلاقات في قيادة الحشد/ محور الشمال، علي هاشم الحسيني، في حديث لوكالة شفق نيوز ان "مناطق جبلية وعرة تعد فراغات بين البيشمركة وقوات الجيش في اطراف شرقي قضاء داقوق جنوبي كركوك تنشط فيها بقايا جيوب ارهابية محدودة عاجزة عن تهديد اهداف امنية او مدنية لجأت الى زرع عبوات في مزارع في اطراف كركوك لهدف اعلامي بعد عجزها عن تنفيذ مخططاتها الارهابية".

واضاف ان "بقايا داعش محدودة وميتة أمنيا ولا يمكنها الوصول لاي هدف مدني او وحدة ادارية في اطراف كركوك التي تنعم باستقرار امني مثالي".

واشار الحسيني الى محاولات جيوب داعش استغلال عوامل مناخية وفراغات امنية في محاولة لايهام الرأي العام بوجودها لكنها عاجزة عن الظهور الميداني".

وشهدت اطراف قضاء داقوق خلال الايام الماضية انفجار وزرع عبوات ناسفة في مزارع تعود لمواطنين.