الحشد يقصف مواقع عناصر داعش غرب الأنبار

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح اليوم الاثنين، عن دك مفرزة لعناصر فلول "داعش" الإرهابي غربي المحافظة.

ونقل موقع "الحشد الشعبي" عن مصلح قوله، إن "قوة من الحشد الشعبي تمكنت من رصد تحركات لعناصر فلول داعش الإرهابي في وادي الكعرة غربي محافظة الأنبار.

واضاف مصلح، أنه تحركت على الفور قوة من القيادة وتمركزت في احدى النقاط القريبة وحاصرت العدو ودكت المفرزة بعدد من الهاونات والصواريخ، مؤكدا أنه تم ايقاع اصابات مباشرة ولازلت القوة تحاصر الارهابيين.