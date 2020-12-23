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الحشد يقتل تجمعاً لداعش بقصف صاروخي شمالي سامراء

Category: أمـن

Date: 2020-12-23T15:41:42+0000
الحشد يقتل تجمعاً لداعش بقصف صاروخي شمالي سامراء

شفق نيوز/ أعلنت قوات الحشد الشعبي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، عن قتل مجموعة من عناصر تنظيم داعش بقصف صاروخي شمالي مدينة سامراء.

وقالت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات اللواء 314 بالحشد، قصفت تجمعاً لداعش في منطقة حويجة مسيرة، خارج قاطع المسؤولية شمال مدينة سامراء، وحققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر التنظيم.

وأشارت إلى أن العملية جرت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة.

ونشطت خلايا تنظيم داعش مؤخراً في عدد من المحافظات، ورداً على ذلك تنفذ القوات الأمنية بين وقت آخر عمليات تفتيش ومسح واسعة إلى جانب عمليات دهم وقصف لأوكار ومخابئ التنظيم استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.

 

 

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