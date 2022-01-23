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الحشد يفجر زورقاً لـ"داعش" ويمشط عشرات الكيلومترات بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T12:59:52+0000
الحشد يفجر زورقاً لـ"داعش" ويمشط عشرات الكيلومترات بين محافظتين

شفق نيوز/ أعلن قيادي في الحشد الشعبي تفجير زورق يعود لتنظيم "داعش" وتمشيط عشرات الكيلومترات بين محافظتي ديالى وصلاح الدين ضمن عمليات أمنية انطلقت اليوم الاحد، ثأراً لاستهداف الجيش العراقي مؤخراً.

وقال آمر لواء نداء ديالى للحشد الشعبي زحام إسماعيل الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من لواءه ولوائي 4 و23 نفذت، اليوم، عمليات تمشيط وتفتيش واسعة للمناطق والقرى على الشريط الحدودي بين ديالى وصلاح الدين ضمن المحور الأمني".

وأكد الجبوري أن "العمليات اسفرت عن تدمير زورق لداعش في معبر النعمان على نهر العظيم (احد فروع نهر دجلة) والفاصل بين ديالى وصلاح الدين, يستخدمه الدواعش للعبور والتنقل بين العظيم واطراف صلاح الدين".

 وأشار إلى أن "العمليات اسفرت عن تمشيط 16 كم من معبر النعمان غربي العظيم وصولا الى سد العظيم ومصب نهر العظيم عند قرية البو صليبي"، مؤكداً "استمرار العمليات الأمنية وفقاً للمحاور  والاهداف المحددة."

وأعلنت القيادات الأمنية اليوم الاحد انطلاق  عملية امنية واسعة النطاق في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى من 3 محاور لتعقب خلايا "داعش" بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري وقوات خاصة من الرد السريع وفق المعلومات الاولية وتجري من 4 محاور في ان واحد باسناد من طيران الجيش.

وتأتي العمليات ثأراُ لـ"شهداء مجزرة سرية الجيش" غربي العظيم، والتي نفذها عناصر داعش فجر الجمعة الماضي.

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