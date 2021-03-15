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الحشد يفتح "أخطر" مخابئ داعش في ديالى لم يصلها أحد من قبل

Category: أمـن

Date: 2021-03-15T09:41:42+0000
الحشد يفتح "أخطر" مخابئ داعش في ديالى لم يصلها أحد من قبل

شفق نيوز/ افاد قيادي في الحشد الشعبي في ديالى يوم الأثنين بقيام قوات الحشد بفتح ممرات مغلقة ومعقدة على ضفاف نهر دجلة تستخدمها عناصر داعش للتنقل والتسلل في مناطق شمال شرقي المحافظة.

وكان قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم ان الحشد سيصل لمناطق في ديالى لم تصلها القوات الأمنية ولا الحشد سابقا.

وقال حازم الجبوري  لوكالة شفق نيوز، إن مفارز من الهندسة العسكرية  مدعومة بالآليات فتحت طرقا وممرات مغلقة ومعقدة على ضفاف نهر ديالى بسبب كثافة الأدغال التي تمتد اعمارها لعشرات السنين والتي تحولت إلى ملاذات وممرات أمنية لتنقل وتسلل عناصر داعش في مناطق شمال شرق بعقوبة وحوض حمرين.

وأشار إلى أن فتح تلك الممرات كشف الجبهات المغلقة لعناصر التنظيم وجعلها أمام مرأى ورصد ومراقبة القطعات الامنية من الجيش او الحشد الشعبي، معتبرا "ضفاف ديالى اخطر مخابئ التنظيم طيلة الأعوام الماضية"

وتنفذ قطعات الحشد الشعبي بشكل مستمر عمليات تمشيط شاملة للمناطق والقصبات الساخنة والنائية شمال شرقي المحافظة والتي مازالت تحوي أوكارا وبؤرا لعناصر التنظيم.

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