الحشد يعلن إنهاء تعرض لداعش في صلاح الدين ويحصي ضحاياه

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الاثنين، إنهاء صد التعرض الإرهابي الذي شنه عناصر تنظيم داعش، شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفوج الثالث في اللواء 52 بالحشد الشعبي، تمكنت مساء اليوم، من إنهاء التعرض الارهابي الفاشل الذي شنه فلول داعش، شرقي المحافظة".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الفوج واصابة اثنين آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، شنت مجموعة من عناصر داعش، هجوماً في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين، قبل أن تتصدى لهم قوات أمنية مشتركة وتجبرهم على الفرار.