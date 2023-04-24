الحشد يعلن نجاح خطة تأمين العيد في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين، يوم الاثنين، نجاح خطة تأمين عيد الفطر في المحافظة وتحقيق أغلب أهدافها في الوحدات الإدارية.

وقال المتحدث الاعلامي لعمليات الحشد أحمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 5000 عنصر من الحشد بالتعاون مع قيادة عمليات صلاح الدين شاركوا بتأمين احتفالات عيد الفطر ضمن خطة انتشار في محيط 15 وحدة ادارية لمنع تحرك عناصر داعش، وإجهاض أي مخططات تستهدف المدنيين خلال أيام العيد".

وأضاف الكناني ان "مفارز ثابتة ومتحركة للحشد الى جانب دوريات رصد ومراقبة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة في المحافظة نجحت بتأمين جميع الطرق والممرات والاماكن التي يرتادها المحتفلون خارج المدن والوحدات الإدارية".

واكد الكناني ان "خطة العيد حققت اغلب مضامينها واهدافها بفعل التنسيق العالي بين التشكيلات الامنية وتعاون المواطنين والجهات الادارية المعنية".