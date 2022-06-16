الحشد يعلن نتائج "الإرادة الصلبة" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، نتائج عمليات "الإرادة الصلبة الثالثة" في قضاء العظيم ضمن محافظة ديالى، وذلك بعد اختتام عملياتها بتحقيق الأهداف المرسومة.

وقال قائد عمليات ديالى بالحشد الشعبي، طالب الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الأمنية المشتركة بين الحشد الشعبي والجيش العراقي انطلقت بإسناد جوي في مناطق حوض نهر العظيم في محافظة ديالى بضفتيه الشرقية والغربية والمناطق المحيطة بمساحة 977 كم مربع".

وأوضح الموسوي، أن "محور الحشد تضمن مشاركة أربع قواطع من عملياته، هي (صلاح الدين، كركوك، ديالى وبغداد متمثلة بـ 12 لواء وثلاثة أفواج ساندة، تمثلت بالاستخبارات والأمن والاتصالات والطبابة والمدفعية والقوة النهرية ومقاومة الدروع والمتفجرات والهندسة العسكرية".

وأشار إلى، أن "العمليات حققت النتائج المرسومة بالعثور على 10 مضافات تحتوي مواد لوجستية وأسلحة وأحزمة ناسفة وتدمير 3 عبوات ناسفة والعثور على دراجتين وعجلة متروكة لداعش تم تدميرها".