الحشد يعلن نتائج العملية الأمنية في الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الثلاثاء، نتائج العملية الأمنية التي نفذتها لملاحقة فلول داعش وتأمين مناطق جنوب مدينة الحضر.

وقالت القيادة إنه” تم انطلاق عملية أمنية واسعة يوم امس الاثنين لتأمين مناطق جنوب الحضر في نينوى من فلول داعش بمشاركة اللواء 44 ولواء أنصار المرجعية واللواءين 25 و21 التابعة لقيادة عمليات نينوى وقوات الجيش العراقي من( لواء ٤٣ – لواء ٢١ – لواء ٦٦ – لواء ٦٠ ) وفوج ٤٠ حشد عشائري”، لافتة الى أنه “جرى تفتيش العديد من المناطق والاهداف بعد تحديدها من طريق الجهد الاستخباري بوجود نشاط لخلايا داعش الإرهابي”.

وأضافت القيادة انه “تم تفتيش وتأمين منطقة (رجم العظامه والأبحاث ووادي الثرثار وتل غزال وجسر العقارب وقرية الميموني والدخول بعمق الصحراء 55كم وبعرض 50 كم )”، مبينة أن “العملية اسفرت أيضا عن العثور على مضافة كبيرة لداعش في عمق الصحراء وكدس للعبوات وقنابر الهاون حيث تم إتلافها بشكل آمن”.

ونفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبمشاركة الجيش، يوم الإثنين 1 آذار 2021، عملية أمنية واسعة لتعقب الخلايا داعش النائمة بداية من الحدود العراقية السورية ونزولاً إلى جزيرة الحضر جنوب غرب نينوى.