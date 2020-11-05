قطع امدادات داعش بصحراء الانبار واعتقال 7 من التنظيم بالمحافظة وكركوك

شفق نيوز/ أختتمت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الخميس، عملية نوعية أستمرت ثلاثة أيام في صحراء غربي محافظة الأنبار والتي استهدفت عدة مناطق "مهمة" للقضاء على إمدادات تنظيم.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان اليوم، ان "الحشد الشعبي تمكن من قطع الإمدادات لخلايا داعش بتدمير مضافات كان يستغلها العدو و التي تحتوي على مواد غذائية وطبية لتساعد عناصر التنظيم للبقاء لمدة أطول في صحراء الأنبار".

وأضاف مصلح "سوف تستمر العمليات الأمنية لملاحقة عناصر لحين القضاء عليهم بشكل كامل".

وعلى الصعيد ذاته قال جهاز الأمن الوطني في بيان ان مفارزه "في محافظة الانبار بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر ارهابية يعملون بما يسمى ديوان الجند التابع الى ولاية الجزيرة بصفة عناصر امنية".

واردفت بالقول انها "دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بجمع المعلومات لصالح داعش عن الضباط والمنتسبين والمتعاونين مع الاجهزة الامنية لغرض تصفيتهم؛ وقد جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

من جهتها افادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الخميس بالقاء القبض على اربعة ارهابيين وضبط وكر لداعش بداخلة كدس كبير للعبوات الناسفة و المتفجرات بعمليتين منفصلتين في كركوك.