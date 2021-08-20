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الحشد يعلن حصيلة ضحاياه بهجوم داعش في "أخطر" منطقة فاصلة بين بغداد ومحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-08-20T22:22:37+0000
الحشد يعلن حصيلة ضحاياه بهجوم داعش في "أخطر" منطقة فاصلة بين بغداد ومحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي يوم السبت حصيلة ضحايا وجرحى مقاتليه في الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم إن "العملية الارهابية تأتي في وقت تدخل عمليات الحشد الامنية لتطهير مناطق القضاء أسبوعها الثاني، وهو مصداق لا يقبل الشك ان الارهاب ما يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي اخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والانبار".

وشرعت القوات الأمنية العراقية قبل حلول شهر محرم، وذكرى عاشوراء بعمليات في قضاء الطارمية لتعقب خلايا تنظيم داعش، ومنع الهجمات التي تستهدف المواكب الحسينية في بغداد.

ونعت الهيئة في بيانها الضحايا الذين سقطوا بهجوم داعش وهم كل من: معاون امر فوج المغاوير باللواء ١٢ ضرغام عدنان هاني ابراهيم الجنابي، علي كاظم حاتم طاهر الازيرجاوي، يوسف محمد جاسم هاني الكريماوي، ومحمد حمزة ناصر حسين الجبوري.

وأشارت إلى سقوط عدد من الجرحى وهم: رياض نوري علي حسان الجنابي، مرتضى علي لفتة حميد الدراجي، حيدر كريبج جبار عذافه العطوي، حسين كاظم خضير سلمان المسعودي، مهند منير عبد الله حميد الاسدي، ومحمد ستار فاضل علي الكرعاوي.

وكان تنظيم داعش قد هاجم الحشد الشعبي في وقت متأخر من ليلة أمس في قضاء الطارمية مما أسفر عن سقوط 4 ضحايا في صفوف الحشد بينهم معاون آمر اللواء 12 إضافة إلى 8 جرحى من اللواء ذاته، وفقا لما افاده مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

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