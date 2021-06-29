الحشد يعلن إحباط "مجزرة بشرية" في سوق بديالى

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عن منع وقوع مجزرة بشرية في سوق المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مسؤول استخبارات اللواء 24 من الحشد الشعبي صباح زيني التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من استخبارات اللواء وبمتابعة استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على المدعو ( عبد الجبار تموز جوامير ) الملقب (ابو هاجر) خلال محاولته زرع عبوات في سوق حي المعلمين وسط المقدادية وهو مساعد القيادي الذي تم قتله شمالي المقدادية من قبل استخبارات اللواء 24( اسامة علي ناحر المهداوي)".

واكد التميمي ان "المدعو جوامير يعد الذراع الايمن للارهابي المقبور اسامة علي ناحر و حاول تنفيذ هجوم ارهابي انتقاما لمقتل الارهابي الناحر".

واضاف، ان "اعتقال الارهابي جوامير منع وقوع مجزرة بشرية في المقدادية مشيرا الى اقتياد الارهابي الى احد مراكز التحقيق الامنية.

وتمكنت استخبارات اللواء 24 خلال الايام الماضية من قتل ما يسمى مسؤول مفارز زرع العبوات شمالي المقدادية والمسؤول عن تفجير عدة اهداف مدنية المدعو اسامة علي ناحر بعملية نوعية في قرية بابلان شمالي قضاء المقدادية.