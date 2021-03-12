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الحشد يعلن تدمير مضافات لـ"داعش" تضم أسلحة وعبوات معدة للتفجير في جرف النصر

Category: أمـن

Date: 2021-03-12T12:12:04+0000
الحشد يعلن تدمير مضافات لـ"داعش" تضم أسلحة وعبوات معدة للتفجير في جرف النصر

شفق نيوز/ تمكنت قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي، يوم الجمعة، من تدمير عدد من المضافات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع عمليات جرف النصر شمال محافظة بابل.

وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي بناء على معلومات استخبارية قادت إلى أوكار فلول داعش في منطقتي الرويعية والعويسات التابعتين إلى ناحية جرف النصر".

وأضاف البيان؛ ان "المضافات كانت تحوي أسلحة واعتدة بالإضافة إلى عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير عن بعد بواسطة أجهزة اتصال لاستخدامها في أغراض إرهابية ومهاجمة القوات الأمنية والمدنيين".

وأشار إلى ان "العمليات مستمرة بالتعاون المشترك بين اللواء 47 واللواء 45 وفق معلومات استخباراتية من أجل تأمينها بشكل كامل ومنع أي محاولات إرهابية لتهديدها مجددا".

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