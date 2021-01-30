الحشد يعلن انتهاء هجوم داعش على جرف النصر

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، انتهاء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في قاطع عمليات جرف النصر شمالي بابل.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش حاولوا التسلل لمنطقة الفارسية بجرف النصر قبل ان تتصدى لهم قوة من اللوائين 45 و47 بالحشد الشعبي وتشتبك معهم ومنعتهم من دخول القاطع".

واضاف ان "الاشتباك انتهى دون خسائر بين صفوف مقاتلي الحشد"، مشيرا الى ان "قوات الحشد جاهزة لأي طارئ لردع هذه الزمر الارهابية في جرف النصر".

وفي وقت سابق اليوم السبت، اعلن الحشد الشعبي عن صد هجوم لتنظيم داعش في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل.