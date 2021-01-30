سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد يعلن انتهاء هجوم داعش على جرف النصر

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T19:51:43+0000
الحشد يعلن انتهاء هجوم داعش على جرف النصر

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، انتهاء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في قاطع عمليات جرف النصر شمالي بابل.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش حاولوا التسلل لمنطقة الفارسية بجرف النصر قبل ان تتصدى لهم قوة من اللوائين 45 و47 بالحشد الشعبي وتشتبك معهم ومنعتهم من دخول القاطع".

واضاف ان "الاشتباك انتهى دون خسائر بين صفوف مقاتلي الحشد"، مشيرا الى ان "قوات الحشد جاهزة لأي طارئ لردع هذه الزمر الارهابية في جرف النصر".

وفي وقت سابق اليوم السبت، اعلن الحشد الشعبي عن صد هجوم لتنظيم داعش في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل.

related

سقوط ضحية من الحشد بصد هجوم لداعش شمالي بابل

Date: 2020-11-16 17:19:38
سقوط ضحية من الحشد بصد هجوم لداعش شمالي بابل

الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في جرف النصر شمالي بابل

Date: 2021-01-30 18:19:37
الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في جرف النصر شمالي بابل

القوات العراقية تحبط هجوما لداعش على حقول نفطية

Date: 2020-04-04 10:20:16
القوات العراقية تحبط هجوما لداعش على حقول نفطية

الحشد الشعبي في نينوى يعلن "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة

Date: 2019-08-26 18:30:37
الحشد الشعبي في نينوى يعلن "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة

صدور توجيهات جديدة للحشد الشعبي

Date: 2019-12-09 17:41:10
صدور توجيهات جديدة للحشد الشعبي

المهندس يعلن تفاصيل قصف الحشد: سندافع بأسلحة متطورة وسنتعامل مع الطيران المعادي

Date: 2019-08-21 17:19:57
المهندس يعلن تفاصيل قصف الحشد: سندافع بأسلحة متطورة وسنتعامل مع الطيران المعادي

تفاصيل جديدة عن هجوم الدور: التعرض تزامن مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي

Date: 2021-01-24 11:56:12
تفاصيل جديدة عن هجوم الدور: التعرض تزامن مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي

عبد المهدي يحسم الجدل بشأن قصف معسكر الحشد الشعبي ومستقبل مقاتليه

Date: 2019-07-22 21:36:21
عبد المهدي يحسم الجدل بشأن قصف معسكر الحشد الشعبي ومستقبل مقاتليه