الحشد يعلن القضاء على قيادي بداعش شمالي بابل وتنويه عن تفجير مسيطر عليه في النجف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، القضاء على قيادي بتنظيم داعش بعملية خاطفة شمالي محافظة بابل.

وذكر بيان لقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية خاطفة تم القضاء على عسكري عام الجنوب في داعش الإرهابي ضمن حدود منطقة جرف النصر شمال بابل".

وفي السياق، نوهت خلية الإعلام الأمني عن تفجير مسيطر عليه في محافظة النجف.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة مساء من قبل القوات الأمنية لمخلفات حربية ضمن مقتربات المقبرة في محافظة النجف".