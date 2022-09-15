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الحشد يعلن اعتقال 44 متهماً من "جماعات منحرفة" في 7 محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-09-15T04:32:32+0000
الحشد يعلن اعتقال 44 متهماً من "جماعات منحرفة" في 7 محافظات

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الخميس، اعتقال 44 متهماً ينتمون لمن سماهم "الجماعات المنحرفة" في 7 محافظات عراقية. 

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخبارية، ألقت القبض على 44 متهما من الجماعات المنحرفة دينيا، وفق مذكرات قبض قضائية، موضحاً أن ذلك جاء خلال سلسلة عمليات نوعية في 7 محافظات هي (كربلاء، النجف، بغداد، البصرة، الديوانية، بابل، ديالى).

وبحسب البيان، فقد "تم ضبط بحوزتهم آلاف المضبوطات والمنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية ومنشورات تهدد السلم المجتمعي وأمن الزيارة الاربعينية".

تجدر الاشارة الى أنه تم التعامل مع المعتقلين والمضبوطات وفق الإجراءات القانونية أصوليا

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