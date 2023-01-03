الحشد يعلن اعتقال"مساعد والي الكرمة" لدى داعش

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي شرقي الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من استخبارات اللواء 27 الفوج الثاني/ المهمات الخاصة، تمكنت من الاطاحة بما يسمى "مساعد والي الكرمة" في فلول داعش الإرهابي شرقي محافظة الانبار.

وبين أنه بعملية أمنية نوعية تمكنت القوة من القاء القبض على الإرهابي المدعو "علي عطوان عباس" والذي يشغل منصب "مساعد والي الكرمة" في ناحية "السجر" ضمن قاطع عمليات شرق الانبار.

واشارت الى انه تم إتخاذ الإجراءات الاصولية بحق المعتقل.