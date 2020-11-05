الحشد يعلن ارتفاعاً جديداً بضحايا انفجار الغاز

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن ارتفاع جديد بحصيلة ضحايا انفجار الأنبوب الناقل للغاز في محافظة المثنى.

وقال اعلام اللواء 44 في الحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة ضحايا انفجار أنبوب الغاز في الرميثة ارتفعت الى أربع بعد أن توفي ضحيتان جراء تأثرهما بالإصابات.

وأوضح ان "المقاتل في اللواء اياد سلمان الحساني والذي أصيب بانفجار أنبوب الغاز في الرميثة توفي يوم امس متأثرا بجروحه"، مضيفا ان "المصاب الاخر في الحادث نفسه حسن عبادي الظالمي توفي اليوم متأثرا بجروحه أيضا"، مبينا ان المجموع جراء هذا الحادث أصبح أربع ضحايا".

وكانت هيئة الحشد الشعبي قالت في بيان (السبت 31 تشرين الأول الماضي)، إن "أنبوبا ناقل للغاز انفجر اليوم السبت على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى وقد أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة".

وأفاد شهود عيان (السبت 31 تشرين الأول الماضي)، بوقوع انفجار هائل بأحد أنابيب نقل النفط الاستراتيجية في محافظة المثنى قرب احد مقار لواء انصار المرجعية/هيئة الحشد الشعبي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار وقع في منطقة "مسيعيدة" على الطريق السريع الدولي في المثنى بقضاء الرميثة شمالي المثنى.

في غضون ذلك كشف مصدر أمني مسؤول عن مصرع مدنيين اثنين واصابة 26 اخرين بينهم 11 عنصرا من الحشد الشعبي اضافة الى تضرر سيارتين مدنيتين جراء انفجار الأنبوب.



