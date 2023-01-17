إحباط مخطط لتنفيذ هجمات "ارهابية" في بغداد واعتقال داعشيين بكركوك والسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتنفيذ عمليات "إرهابية" من قبل تنظيم داعش في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة الى لها تمكنت ، بعملية نوعية استباقية بكمين محكم وبعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي من اعتقال أحد أهم العناصر الإرهابية من الخلايا الجديدة لتنظيم داعش في بغداد قضاء "أبو غريب".

ووفقا للبيان فان هذا المتهم كان يعمل كعنصر أمني في تنظيم داعش وكانوا يخططون لهجمات إرهابية على العاصمة بغداد، مؤكدا انه تم إلقاء القبض عليه و احباط هذه العمليات الإرهابية.

في غضون ذلك شرعتْ قطعات جهاز مكافحة الارهاب منذ فجر اليوم الثلاثاء بتنفيذِ عملياتها ضد تنظيم داعش حيث تم إلقاء القبض على أحد الارهابيين في محافظة كركوك.

ومن جانب اخر وبالتنسيق والتعاون مع مكافحة ارهاب السليمانية تم إلقاء القبض على احد المطلوبين في محافظة السليمانية ينتمي الى التنظيم المتشدد، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.