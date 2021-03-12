الحشد يعلق على مجزرة "البو دور" ويهاجم أصحاب "المكاسب الدنيئة"

شفق نيوز/ علقت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، يوم الجمعة، على مجزرة "البو دور" في صلاح الدين، وقالت إن ضحايا الجريمة كانوا "سنداً" للحشد والجيش، كما هاجمت من وصفته بـ"مدعي السياسة" وأصحاب "المكاسب الدنيئة".

واوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تنعى كوكبة من أبناء المحافظة الذين ارتقوا شهداء الحادث الإجرامي الارهابي الذي وقع جنوب مدينة تكريت وبالتحديد في منطقة( البو دور)".

واضافت "ها نحن اليوم نقدم كوكبة من أبناء العشائر العراقية الاصيلة الذين عرفوا بالتزامهم الوطني والديني والأخلاقي وكانوا خير سند لإخوانهم من الجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى، فما كان جزاؤهم إلا الشهادة بسبب وقفتهم رجالا أحرارا رفضوا أن تدنس أرض العراق من قبل زمر داعش الارهابية ومن يقف وراءهم".

وتابعت القيادة "بينما نحن نعيش هذه المأساة الاليمة على قلوبنا فنری باستغراب تصريحات بعض مدعي السياسة وبعض القنوات الذين يزايدون على الدماء الطاهرة، لأجل المكاسب الدنيئة، وللأسف الشديد ترى بعضهم يطبلون ويكيلون الاتهامات لأبناء جلدتهم الذين كانوا ولا زالوا يقدمون أنفسهم فداء للوطن".

وقالت القيادة إنها "تود إرسال رسالة للعالم أجمع وللعراقيين ولأهالي محافظة صلاح الدين بصورة خاصة مفادها أن إخوانكم في الحشد الشعبي والجيش العراقي سيكونون سدا منيعا بوجه كل من تسول له نفسه المساس بكرامة العراقيين، وأننا لن نكل أو نمل حتى نحاسب مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وأن غدا لناظره لقريب".

ووفق مصادر وكالة شفق نيوز، فإن مسلحين، يشتبه بأنهم من داعش، كانوا يرتدون الزي العسكري، اقتحموا ثلاثة منازل أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين، وقتلوا 7 أشخاص وأصابوا ثامن بجروح توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.