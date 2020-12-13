الحشد يعتقل قيادياً سابقاً في سرايا الخراساني ورفاقه في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، بأن قوة من الحشد اعتقلت قيادياً سابقاً في سرايا الخراساني وعدد من رفاقه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت، ليلة امس، القيادي السابق في سرايا الخراساني حامد الجزائري مع عدد من الاشخاص الذين كانوا يرافقونه".

وقرر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، انهاء تكليف حامد الجزائري من مهام امر اللواء الـ18 في الحشد، في وقت نفت سرايا الخراساني، تمثيل الجزائري لها، مؤكدة إنهاء تكليفه من السرايا رسميا من قبل قيادة الحشد الشعبي.