بعد متابعة 7 أشهر.. الحشد يطيح بعنصر في "شرطة نينوى الاسلامية" ببغداد 

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، باعتقال أحد عناصر داعش خلال عملية امنية نفذتها قوة من الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أبرز عناصر داعش الارهابي في بغداد.

وبينت أن "المديرية العامة للأمن والانضباط (التحقيقات والامن الوقائي) نجحت بعد المتابعة والتحري طيلة سبعة أشهر متواصلة واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على هذا الإرهابي الذي كان يشغل صفة أمنية ضمن ما يسمى (ولاية نينوى ) الشرطة الإسلامية"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بهدف احالته الى القضاء".