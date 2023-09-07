الحشد يعالج تحركات لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الحشد الشعبي، يوم الخميس، بمعالجة تحركات لمجموعة من عناصر تنظيم لداعش جنوب شرق صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الثاني في لواء 88 من الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش قرب نقاط الفوج في منطقة (السيفونة) التابعة لناحية المعتصم جنوب شرق تكريت".

وبين أن "القوة فتحت النيران على عناصر داعش ووقعت مناوشات بين الطرفين أفضت إلى فرار عناصر داعش إلى مناطق بعيدة دون أي خسائر أو إصابات في صفوف الحشد".

وترابط قوات اللواء 88 في مناطق شرقي صلاح الدين الساخنة وجنوب شرق تكريت، وتصدت لعدد من الهجمات والتعرضات الإرهابية على مر السنوات الماضية.