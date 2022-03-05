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الحشد يعالج تحركات لداعش في تلال ساخنة شمالي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-03-05T07:03:21+0000
الحشد يعالج تحركات لداعش في تلال ساخنة شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم السبت، بمعالجة تحركات لداعش في اطراف تلال مكحول شمالي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوات من الفوج الثاني – لواء 51 رصدت تحركات لعناصر داعش في منطقة الأسمدة القريبة من تلال مكحول الساخنة واطلقت النار صوبها وأجبرتها على الفرار".

 وأضاف ان "عناصر داعش كانت تخطط لشن هجوم تعرضي ضد قطعات الحشد الأمنية القريبة من تلال مكحول الا ان الرصد والمراقبة أجهض المخطط الإرهابي".

وتعد جبال مكحول من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية بسبب الطبيعة الوعرة والفراغات الأمنية وضعف الضربات الجوية.

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