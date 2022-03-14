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الحشد يطيح بـ"داعشي" من بين المخططين لإعدام "العذاري" غربي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-14T18:59:20+0000
الحشد يطيح بـ"داعشي" من بين المخططين لإعدام "العذاري" غربي بغداد

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، الإطاحة بعنصر من تظيم داعش وهو "أحد المسؤولين والمخططين لإعدام مصطفى العذاري، وذلك بعملية غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة للأمن (دائرة التحقيقات) في الهيئة، ألقت القبض على الإرهابي في قضاء أبو غريب، خلال عملية نوعية خاصة وبجهد استخباري عالي الدقة، استند إلى مذكرة قبض صادرة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "الإرهابي جرى تدوين إفادته واعترف بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، كما اعترف انه شارك بمواجهات عديدة وتعرضات على القوات الأمنية والحشد الشعبي خلال عمليات التحرير".

يذكر أن الجندي العراقي "المغدور" مصطفى العذاري تم قتله وتعليق جثمانه من فوق جسر الفلوجة ابان سيطرة تنظيم داعش على المدينة، مما أثار موجة غضب شعبي .

وكانت محكمة جنايات الأنبار، قد أصدرت بتاريخ 9 آب 2020، حكماً بالإعدام بحق قاتل "الشهيد مصطفى العذاري".

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