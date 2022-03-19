الحشد يطلق عملية لملاحقة داعش في "جبال الموت"

شفق نيوز/ أطلقت قوات الحشد الشعبي في صلاح الدين، يوم السبت، عملية أمنية واسعة لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" المتخفية في جبال مكحول، شمالي المحافظة، فيما بينت أنها بداية لعملية مستمرة في هذه السلسلة المعروفة بـ"جبال الموت".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "قوة من اللواء ٥١ في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي شنت عملية تفتيش وتعقب واسعة لبؤر داعش، المتخفية في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن "العمليات شملت تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسة مكحول ونهر دجلة لملاحقة مفارز داعش التي تمارس الغش والاختفاء وتحاول شن تعرضات خاطفة تستهدف القطعات الأمنية والقرى الزراعية".

وأشار المصدر إلى أن "العملية تعد بداية وسلسلة مستمرة لتطهير جبال حمرين المعروفة بجبال الموت من بؤر واوكار داعش، ومنعها من تنفيذ مخططات إرهابية تهدد المدنيين والقطعات الأمنية".

وتعد جبال مكحول من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية ويطلق عليها "جبال الموت" كونها منطلقات للهجمات وغرف عمليات لقيادات داعش المتخفية فيها، ولم تفلح العمليات الأمنية في تطهير هذه الجبال من التنظيمات المسلحة رغم الضربات الجوية المستمرة بسبب امتدادتها الشاسعة ووعورتها الجغرافية.