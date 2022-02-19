الحشد يضبط 7 صواريخ في نينوى

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، العثور على 7 صواريخ من مخلفات تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش واسعة لتعقب خلايا داعش الإرهابي بمحافظة نينوى"، موضحا أن "القوة انطلقت لتفتيش وتأمين المناطق المحاذية للشارع الرئيس الواقع بداية حدود قرية كوكجلي باتجاه المنطقة الصناعية شمالا لتنتهي في منطقة المعارض قرب مفرق برطلة في نينوى".

وأسفرت العملية بحسب البيان عن "العثور على 7 صواريخ نوع نمساوي من مخلفات داعش في إحدى ساحات السكراب".