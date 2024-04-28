الحشد يضبط 3 طائرات تصوير صغيرة غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقية، مساء الأحد، ضبط مضافة لتنظيم داعش تضم ثلاث طائرات تصوير صغيرة غربي محافظة الأنبار، بعملية أمنية مشتركة للحشد الشعبي.

وذكرت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء 57 للحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار، وبعملية مشتركة مع قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من ضبط مضافة جديدة لداعش تضم ثلاث طائرات تصوير صغيرة غربي الأنبار".

وأوضحت أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، أسفرت عن كشف المضافة التي يستخدمها الارهابيون لإدارة نشاطاتهم في تلك المناطق، كما أسفرت أيضاً عن العثور على قنابر هاون من المخلفات الحربية التي يستخدمها عناصر داعش في هجماتهم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الامنية".