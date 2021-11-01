الحشد يصد هجوماً لداعش في ديالى واندلاع نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاثنين، باحباط هجوم لداعش استهدف نقطة للحشد الشعبي شمال شرقي ديالى.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عناصر من داعش هاجموا نقطة للحشد (عصائب اهل الحق) باسلحة القنص في منطقة (كباشي) بين ناحية السعدية وقضاء خانقين ورد عليهم عناصر الحشد واجبروهم على الفرار".

واضاف، ان "الهجوم تسبب بتدمير كاميرا حرارية دون أي خسائر او اصابات بين صفوف الحشد".

وتشن عناصر داعش منذ اكثر من 3 اعوام هجمات وتعرضات ليلية تستهدف النقاط الامنية والمواقع العسكرية باسلحة القنص بعد فقدان قدرتها القتالية والمواجهة المباشرة مع القوات العراقية.

وفي السياق، افاد مصدر أمني، باندلاع نزاع عشائري في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة "، لافتا الى ان "الاهالي ناشدوا القوات الامنية بالتدخل للسيطرة على الوضع".

هذا ولم ترد اي معلومات بخصوص الاصابات، حتى الآن، وفقا للمصدر.