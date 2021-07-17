الحشد يصدر توضيحاً بشأن اعتقال "أبو عزرائيل"

شفق نيوز/ اصدرت مديرية أمن الحشد الشعبي، يوم السبت، بياناً بشأن الانباء التي تحدثت عن اعتقال القيادي في الحشد "أبو عزرائيل" وحدوث صدامات مسلحة في العاصمة بغداد امس الجمعة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي نشرت في بعض صفحات مواقع التواصل حول اعتقال قيادات من الحشد وحدوث صدامات مع بعضهم هي أخبار ملفقة وهدفها استمرار استهداف الحشد وبث الإشاعة بين صفوف الناس".

واشارت الى أن "الحشد الشعبي سيتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق هذه الجهات التي تعمل على استهداف الهيئة بأخبار مزيفة".

وامس الجمعة، كشف مصدر في الحشد الشعبي ملابسات ما جرى قرب منزل زعيم كتائب "الإمام علي" في منطقة الجادرية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من أمن الحشد الشعبي اعتقلت مساء اليوم القيادي بالحشد أبو عزرائيل"، موضحا أن "هيئة الحشد أصدرت عقوبة تأديب بحق القيادي بالحشد أبو عزرائيل بعد إساءته للمراجع الدينية".

واضاف، أن "ابو عزرائيل حاليا موقوف في أمن الحشد".

وأشار المصدر إلى تبادل لإطلاق وقع بين أمن الحشد وكتائب "الإمام علي" قرب منزل زعيم الكتائب شبل الزيدي في الجادرية ببغداد على خلفية اعتقال "أبو عزرائيل".

و"أبو عزرائيل" قيادي في كتائب "الإمام علي".

ونفت فرقة العباس القتالية، امس الجمعة، صحة أنباء تحدثت عن تورط مقاتليها في الاعتداء على قيادي بارز في الحشد الشعبي.

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت وسائل إعلام محلية خبراً مفاده أن قوة من حماية قيادة فرقة العباس القتالية اعتدت على بعض الشخصيات القيادية في كتائب الامام علي".

وأضافت بالقول، ان "هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً".