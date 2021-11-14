الحشد يشرع بعملية تفتيش في سلسلة جبال بادوش ويدك موقعا لداعش في حمرين

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، يوم الاحد، الشروع بعملية تفتيش في سلسلة جبال بادوش بالموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية شملت تفتيش ومتابعة قاطع المسؤولية الممتدة بين سلاسل جبال بادوش الى التلال الموجودة في قاطع الموصل وصولا الى حدود محافظة دهوك لتعقب فلول داعش وتدمير اوكاره".

وفي السياق، بدأت القوة الصاروخية للحشد الشعبي بدك موقع "مهم" لعناصر داعش في جبال حمرين تمهيدا لاقتحامها، بحسب بيان لاعلام الحشد.

وذكر البيان، أن "قوات الحشد الشعبي تواصل تقدمها لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين وصولا الى ما يسمى بمعسكر عائشة الذي يتخذه الدواعش مقراً دائماً لهم والذي يضم قادة عناصر داعش في محافظة ديالى".

ولفت الى ان "قوة من اللواء الرابع في الحشد تمكنت من محاصرة مجموعة من عناصر داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن المنطقة المتاخمة لطريق بغداد – كركوك".

وتواصل قوات اللواء بتمشيط المنطقة بحثا عن المجموعة "الداعشية" التي فرت أمام تقدم قوات الحشد الشعبي، بحسب البيان.