الحشد يستعرض نتائج عمليات الطارمية ويعلن تدمير عشرات المضافات

شفق نيوز/ استعرض الحشد الشعبي، يوم الخميس، نتائج عملياته في قضاء الطارمية، معلناً تدمير عشرات المضافات والعثور على مخابئ.

ونقل بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، عن آمر اللواء الثاني عشر في الحشد الشعبي جبار زيارة السويعدي، قوله، إن "عمليات اللواء 12 في الحشد الشعبي التي انطلقت في 13 آب الماضي والمستمرة حتى الآن نجحت بتأمين وتفتيش مساحات واسعة ودمرت العشرات من مضافات داعش وعثرت على 22 مخبأ للأسلحة والعتاد تضم المئات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأكد السويعدي، "ضرورة حفظ الأمن في القضاء والحفاظ على الجهوزية العالية لتحديات المرحلة المقبلة".

يشار الى أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقا في 13/ آب بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في قضاء الطارمية ولا تزال العمليات مستمرة حتى الآن .