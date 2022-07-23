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الحشد يستعرض قواه العسكرية أمام الكاظمي والعامري والفياض (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-07-23T05:25:41+0000
الحشد يستعرض قواه العسكرية أمام الكاظمي والعامري والفياض (صور)

شفق نيوز/ انطلق صباح يوم السبت، استعراض عسكري لقوات الحشد الشعبي، لمناسبة العيد السنوي الثامن لذكرى التأسيس وانطلاق عمليات تحرير المدن العراقية من قبضة داعش.

وحضر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاستعراض العسكري للحشد الذي تشارك فيه عدد من صنوف قوات الأمن العراقية، من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للاستعراض العسكري في هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت أمس، أن الاستعراض سينظم في معسكر (الشهيد أبو منتظر المحمداوي) في محافظة ديالى.

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

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