الحشد يدمر 4 اوكار لداعش في "جبال الموت" بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في إعلام قيادة عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين، يوم الاحد، عن تدمير اربعة اوكار لعناصر داعش في جبال مكحول الساخنة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من اللواء 51 للحشد الشعبي تمكنت من تدمير اربع مضافات لداعش في جبال مكحول والمناطق الممتدة من السلسة الجبلية الى ضفاف نهر دجلة ضمن عملية استمرت 48 ساعة وبإسناد مفارز مكافحة ومعالجة المتفجرات".

واضاف ان "العملية حققت اهدافها المرسومة والتي تهدف لمنع عودة عناصر داعش الى المعاقل الساخنة وتهديد القطعات الامنية والقرى السكنية المحاذية لجبال مكحول".

ويطلق على جبال مكحول تسمية "جبال الموت" اذ تعد اكبر معاقل التنظيمات الارهابية منذ سنوات طويلة ولم تفلح العمليات الامنية او الضربات الجوية من تطهيرها لوعورتها الجغرافي وامتداداتها التضاريسية الشاسعة وصعوبة مسكها.