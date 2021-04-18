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الحشد يدك مواقعاً لداعش شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-04-18T07:13:33+0000
الحشد يدك مواقعاً لداعش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الأحد، بقصف عدة مواقع لداعش في منطقة الزركة شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق الرسمي عن الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ ان مدفعية الحشد - محور الشمال - قصفت عدة مواقع لداعش في اطراف الزركة شرقي صلاح الدين بعد ورود معلومات بتسلل عناصر داعش إلى تلك المواقع وتم معالجتها"

وأضاف الحسيني؛ أن حجم الخسائر لم تحدد ولم تتضح بشكل دقيق.

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين الحدودية مع كركوك من المناطق والبؤر الساخنة لتنظيم داعش وترتبط حدوديا مع ثلاث محافظات.

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