سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد يدعو لتحرك "عاجل" بشأن استهداف البيشمركة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-01-07T20:27:08+0000
الحشد يدعو لتحرك "عاجل" بشأن استهداف البيشمركة في كركوك

شفق نيوز/ أدانت هيئة الحشد الشعبي الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء يوم الجمعة قوات البيشمركة في محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري مساء اليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن "أي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي"، داعية الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين أطلقوا 7 صواريخ على مواقع البيشمركة شمالي ناحية آلتون كوبري في أطراف محافظة أربيل، دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان في بيان إن عدد الصواريخ كان ثمانية.

related

تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك

Date: 2020-12-12 07:07:15
تشكيل فوج جديد للحشد الشعبي من الكورد ليحل محل البيشمركة بكركوك

أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا

Date: 2021-03-29 20:27:58
أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا

السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

Date: 2021-03-30 10:04:56
السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

قتلى وجرحى بانفجار استهدف الحشد الشعبي في كركوك

Date: 2019-10-23 21:59:04
قتلى وجرحى بانفجار استهدف الحشد الشعبي في كركوك

بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

Date: 2021-05-21 20:44:43
بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

Date: 2021-06-10 21:33:41
البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

الحشد الشعبي يعلن قتل ثلاثة دواعش بكمين في كركوك

Date: 2019-10-31 19:57:36
الحشد الشعبي يعلن قتل ثلاثة دواعش بكمين في كركوك

الإطاحة بداعشي شارك بـ"غزوة" ضد البيشمركة في كركوك

Date: 2020-12-02 08:19:57
الإطاحة بداعشي شارك بـ"غزوة" ضد البيشمركة في كركوك