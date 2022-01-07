الحشد يدعو لتحرك "عاجل" بشأن استهداف البيشمركة في كركوك

شفق نيوز/ أدانت هيئة الحشد الشعبي الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء يوم الجمعة قوات البيشمركة في محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري مساء اليوم الجمعة".

وأشارت إلى أن "أي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي"، داعية الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين أطلقوا 7 صواريخ على مواقع البيشمركة شمالي ناحية آلتون كوبري في أطراف محافظة أربيل، دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان في بيان إن عدد الصواريخ كان ثمانية.