الحشد يخلي مقاره في نينوى وينتقل لمواقع بديلة تحسباً لضربات أميركية

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في الحشد الشعبي، يوم الأحد، عن صدور توجيهات صارمة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تقضي بإخلاء المقار والتشكيلات التابعة لها بشكل تام في المحافظة، وذلك تحسباً لأي هجمات أو ضربات جوية أميركية محتملة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن التوجيهات تضمنت إبلاغ المواقع الحساسة بإيجاد مقرات بديلة وإعادة تمركز القوات فيها بشكل عاجل، مع الإبقاء على حراسات طفيفة جداً في المقرات الأساسية لا تتعدى حارساً واحداً أو حارسين لكل بناية، لتجنب وقوع أي خسائر بشرية في حال استهدافها.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة علي الزيدي، برفع مستوى الإنذار في القطعات العسكرية كافة، تحسباً لأي طارئ.

وأعلنت "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقيالعراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

بالمقابل أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.