الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

شفق نيوز/ كشف لواء نداء ديالى للحشد الشعبي، يوم السبت، عن خطة انتشار جديدة في المعاقل الساخنة لمعالجة وملاحقة مفارز داعش المتحركة.

وقال امر اللواء، زحام اسماعيل الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن قطعات اللواء ستنصب نقاط امنية ومفارز استطلاع في "حوض الطبج" الممتد بين ناحيتي جلولاء والسعدية لملاحقة ومعالجة مفارز داعش المتنقلة في تلك المناطق.

وبين ان خطة "الطبج" استباقية لمنع تحرك مفارز داعش وقطع التواصل بينها واجهاض اي عمليات او تعرضات امنية، الى جانب السيطرة على الطرق المهمة في محيط بحيرة حمرين 45 كم شمال شرق بعقوبة والتي يسلكها عناصر داعش.

يذكر ان لواء نداء ديالى تأسس بعد احداث داعش عام 2014 وكان تحت مسمى الحشد العشائري والذي قاتل طوعيا ومجانا لسنوات عدة.

وتتوزع مسؤوليات اللواء في اطراف المقدادية والمنصورية وحوض حمرين وصولا الى حدود ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى.