سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T09:27:41+0000
الحشد يخترق معاقل ساخنة في ديالى لمعالجة مفارز داعش المتحركة

شفق نيوز/ كشف لواء نداء ديالى للحشد الشعبي، يوم السبت، عن خطة انتشار جديدة في المعاقل الساخنة لمعالجة وملاحقة مفارز داعش المتحركة.

وقال امر اللواء، زحام اسماعيل الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن قطعات اللواء ستنصب نقاط امنية ومفارز استطلاع في "حوض الطبج" الممتد بين ناحيتي جلولاء والسعدية  لملاحقة ومعالجة مفارز داعش المتنقلة في تلك المناطق.

وبين ان خطة "الطبج" استباقية لمنع تحرك مفارز داعش وقطع التواصل بينها واجهاض اي عمليات او تعرضات امنية، الى جانب السيطرة على الطرق المهمة في محيط بحيرة حمرين 45 كم شمال شرق بعقوبة والتي يسلكها عناصر داعش.

يذكر ان لواء نداء ديالى تأسس بعد احداث داعش عام 2014 وكان تحت مسمى الحشد العشائري والذي قاتل طوعيا ومجانا لسنوات عدة.

وتتوزع مسؤوليات اللواء في اطراف المقدادية والمنصورية وحوض حمرين وصولا الى حدود ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى.

related

ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى

Date: 2020-07-30 17:47:33
ضبط براميل متفجرة وصواريخ لداعش في ديالى

الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

Date: 2019-08-12 14:06:23
الحشد الشعبي يقتل عناصر من داعش بين محافظتين

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

تدمير أنفاق لداعش في خانقين

Date: 2019-07-01 17:07:57
تدمير أنفاق لداعش في خانقين

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2020-06-18 11:37:45
تدمير 4 قوارب لداعش شمال شرقي ديالى

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-11-15 17:16:11
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى