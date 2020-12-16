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الحشد يحبط هجوماً لداعش في خانقين

Category: أمـن

Date: 2020-12-16T18:44:23+0000
الحشد يحبط هجوماً لداعش في خانقين

شفق نيوز/ أحبطت قوة من الحشد الشعبي في محافظة ديالى، يوم الاربعاء، هجوماً لتنظيم داعش الإرهابي، استهدف نقاطاً أمنية في خانقين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوات اللواء 110 من الحشد الشعبي، تمكنت من صد هجوم لعناصر تنظيم داعش استهدف نقاطاً أمنية في قرية احمد طاهر، جنوبي قضاء خانقين، مشيرا الى ان القوات نجحت في إحباط الهجوم وأجبرت المهاجمين على الانسحاب دون تسجيل خسائر مادية او اصابات بشرية.

وتشهد محافظة ديالى بين وقت واخر هجمات لعناصر تنظيم داعش في القرى والاراضي الزراعية تستهدف القوات الامنية.

 

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