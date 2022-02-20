الحشد يحبط محاولة تسلل لسوريين إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، عن احباط محاولة تسلل لسوريين عبر الحدود العراقية في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، وتم نصب كمين محكم من قبل قوة من اللواء 53 وبمشاركة الاستخبارات".

وبينت أن القوة "نجحت في إلقاء القبض على المجموعة المكونة من 22 شخصا يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود وينون الدخول الى مدينة الموصل".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم وتحويلهم الى الجهات المختصة".

وتشهد محافظة نينوى بين وقت وآخر محاولات لتسلل سوريين إلى الأراضي العراقية.