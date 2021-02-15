الحشد يحبط تسللاً لداعش ويعالج عدة اهداف شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد الحشد الشعبي بإحباط محاولة لتسلل عناصر داعش ومعالجة أهداف للتنظيم في منطقة نفط خانة شمال شرقي المحافظة.

وقال الاعلام الحربي للواء الأول من الحشد الشعبي إن قوات اللواء وعبر دورياتها المستمرة عالجت محاولة تسلل لعناصر داعش في قرية "عين السمك" في حوض نفط خانة مبينا ان قوات اللواء عثرت على عجلة لداعش تم معالجتها بصواريخ كاتيوشا.

وتمت معالجة عدة اهداف لداعش في نفط خانة بالصواريخ وقاذفات الهاونات بعيدة المدى وبرصد ميداني مستمر بالكاميرات الحرارية الى جانب الدوريات المتحركة لمنع عناصر داعش من الاقتراب نحو اهدافها، بحسب الاعلام الحربي.

واوضح مصدر في اللواء لوكالة شفق نيوز، ان اغلب محاولات التسلل ينفذها عناصر داعش في الليل في محاولة للإفلات من المراقبة والرصد الأمني الا ان قوات اللواء تمكنت من احباط جميع المحاولات الارهابية.

ويرابط اللواء الأول من الحشد الشعبي في منطقة نفط خانة 75 كم شمال شرق بعقوبة والتي تعد من المناطق الساخنة لقربها من جبال حمرين ومفترق لممر الجماعات الارهابية.