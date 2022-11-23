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الحشد يتعقب داعش في معاقله القديمة بصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-11-23T07:31:34+0000
الحشد يتعقب داعش في معاقله القديمة بصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بتنفيذ عملية أمنية من محورين لملاحقة بؤر تنظيم داعش في معاقل تُعد ساخنة في المحافظة.

وقال مسؤول اعلام قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي احمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن قوات من لوائي (٩ و ٣٥) شنت عمليات تمشيط واستطلاع من محورين شرقي قضاء الدور وأطراف ناحية دجلة جنوب شرق تكريت لمنع داعش من العودة إلى معاقله السابقة والتأكد من خلوها من أي نشاط ارهابي أو تحركات تذكر.

وأكد، أن عموم مناطق صلاح الدين الساخنة مؤمنة وخالية من اي نشاط أو خرق ارهابي منذ أكثر من عام بفعل العمليات النوعية والضربات الاستباقية المنسقة بين الحشد والتشكيلات الأمنية.

وأضاف الكناني، أن "قوات الحشد مستمرة بعملياتها الوقائية لقطع الطريق أمام المفارز الإرهابية وتحييد اي نشاط إلى جانب التنسيق المعلوماتي مع السكان لمنع أي هجمات أو حوادث غادرة".

وترابط تشكيلات الحشد في صلاح الدين خارج المدن والوحدات الإدارية لتأمينها من التعرضات والهجمات وحماية المناطق السكنية ومساندة ودعم القطعات الأمنية.

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