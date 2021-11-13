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الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية من 8 محاور في سلسة جبال حمرين بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-13T05:32:15+0000
الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية من 8 محاور في سلسة جبال حمرين بديالى

شفق نيوز/ نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش، صباح اليوم السبت، عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق "قرة تبة" في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وذكر بيان صادر عن الحشد أنه انقسمت المحاور الشمالية والشرقية أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ110 والرابع والـ23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة.

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