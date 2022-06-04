سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد: عملية نوعية تطيح بمسؤول المهاجرين لدى داعش شمال بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-04T09:58:37+0000
الحشد: عملية نوعية تطيح بمسؤول المهاجرين لدى داعش شمال بغداد

 

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، القاء القبض على "مسؤول المهاجرين والأجانب" لتنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت بعنصر إرهابي شغل مايسمى مسؤول المهاجرين والأجانب بتنظيم داعش شمال بغداد"، مبينة أن "ذلك  جاء خلال عملية نوعية تميزت بدقة الاستدراج والمراقبة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة اذ نجحت مفارز مديرية بغداد التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد الشعبي والتي نتجت عن إلقاء القبض على المتهم (ن. س) وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية شمال بغداد".

وبين الحشد أن "الإرهابي يعد هو أحد عناصر داعش، وشغل منصب مسؤول مايسمى بالمهاجرين والأجانب ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبت بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد".

related

لصد تعرض داعشي.. الحشد الشعبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى قاطع جنوب الموصل

Date: 2022-05-23 19:03:12
لصد تعرض داعشي.. الحشد الشعبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى قاطع جنوب الموصل

قرى بين محافظتين عراقيتين تعلن الاستنفار في مرمى نيران "داعش"

Date: 2022-02-01 12:07:23
قرى بين محافظتين عراقيتين تعلن الاستنفار في مرمى نيران "داعش"

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

اوكار ومعامل تفخيخ وقصف نتاج اليوم الثاني من عملية عسكرية في العراق

Date: 2019-07-08 16:58:59
اوكار ومعامل تفخيخ وقصف نتاج اليوم الثاني من عملية عسكرية في العراق

الحشد يقتل تجمعاً لداعش بقصف صاروخي شمالي سامراء

Date: 2020-12-23 15:41:42
الحشد يقتل تجمعاً لداعش بقصف صاروخي شمالي سامراء

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

فصائل بالحشد الشعبي تلجأ لـ"خطة استباقية" تجنباً لاستهدافها جوياً

Date: 2019-07-28 12:05:30
فصائل بالحشد الشعبي تلجأ لـ"خطة استباقية" تجنباً لاستهدافها جوياً

الحشد الشعبي يعلن قتل 81 داعشيا في 580 عملية بالعراق

Date: 2019-06-18 16:40:42
الحشد الشعبي يعلن قتل 81 داعشيا في 580 عملية بالعراق