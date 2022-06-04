الحشد: عملية نوعية تطيح بمسؤول المهاجرين لدى داعش شمال بغداد

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، القاء القبض على "مسؤول المهاجرين والأجانب" لتنظيم داعش شمال العاصمة بغداد.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت بعنصر إرهابي شغل مايسمى مسؤول المهاجرين والأجانب بتنظيم داعش شمال بغداد"، مبينة أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية تميزت بدقة الاستدراج والمراقبة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة اذ نجحت مفارز مديرية بغداد التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد الشعبي والتي نتجت عن إلقاء القبض على المتهم (ن. س) وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية شمال بغداد".

وبين الحشد أن "الإرهابي يعد هو أحد عناصر داعش، وشغل منصب مسؤول مايسمى بالمهاجرين والأجانب ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبت بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد".